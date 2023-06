Maxi furto a Lignano, spariti 80mila euro tra contanti e gioielli

Il furto ieri sera a Lignano.

Maxi furto ieri sera a Lignano Sabbiadoro. Tre le 19 e le 23 i ladri sono riusciti ad introdursi nell’abitazione di un 61enne forzando un infisso.

Entrati in casa, hanno messo a soqquadro tutte le stanze e alla fine hanno portato via la cassaforte. Al suo interno c’erano 40mila euro in contanti oltre a gioielli e monili in oro. Secondo una prima stima il bottino si aggira intorno agli 80mila euro totali. Il proprietario di casa, originario di Latisana ma residente a Lignano ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che stanno indagando per individuare i responsabili.