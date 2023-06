Chiudono le grotte di Villanova.

Salta il rinnovo della convenzione con il Comune di Lusevera: le grotte di Villanova sono costrette a chiudere. La convenzione, che aveva una durata ventennale, era stata firmata nell’aprile del 2003 tra il Comune e il Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova e riguardava l’affidamento del servizio di guida e manutenzione ordinaria della Grotta Nuova.

La convenzione prevedeva che alla scadenza qualora non fosse intervenuta disdetta da una delle parti all’altra almeno un anno prima, era prevista la possibilità di ulteriori rinnovi. Il caso è scoppiato in consiglio comunale quando la lista di opposizione “Vivere in Valle”, ha contestato la scadenza della convenzione, quanto in essa contenuto, chiesto l’immediata interruzione dell’attività del Gelgv all’interno della Grotta Nuova, la riconsegna del bene e l’espletamento di un nuovo bando di affidamento.

A seguito di ciò il Comune di Lusevera, ha chiesto formalmente al Gelgv l’immediata riconsegna delle chiavi della Grotta Nuova interrompendo la stagione turistica in pieno svolgimento. “In questi 20 anni il Gelgv, con un impegno costante e gratuito di soci e dirigenti ha fatto decollare alla grande la Grotta Nuova in termini di immagine e di visitatori, riuscendo a fare ottenere al Comune di Lusevera contributi per svariati milioni di euro per l’ampliamento dei percorsi turistici ipogei – ha spiegato l’associazione – . Una follia, un danno enorme sia economico che di immagine per l’intera l’Alta Val Torre”

“Da un giorno all’altro – continua il Gelgv – ci siamo ritrovati così costretti alla chiusura della Grotta Nuova e di tutte le sue infrastrutture, all’annullamento di tutte le prenotazioni delle visite, all’annullamento di tutte le manifestazioni già programmate, alla disdetta di tutti i contratti di lavoro delle guide ed alla disdetta di tutti i contratti delle utenze in essere”.

Un amaro commento su questa triste vicenda : c’è chi ha dedicato una vita gratuitamente per la Comunità e per costruire il bene comune e c’è si dedica solo a distruggere nutrendo i più meschini sentimenti umani.