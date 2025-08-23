Orso avvistato nel campo di Tarcento, famiglia si rifugia in casa

Avvistato un orso a Tarcento.

Incontro ravvicinato con un orso a Tarcento. Protagonista dell’episodio una famiglia del posto, che si è vista costretta a rifugiarsi in casa per sfuggire all’improvvisa apparizione del plantigrado.

Come riporta l’Ansa, l’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, quando un uomo, la nuora e due nipotini stavano rientrando da una camminata al calar del sole. Giunti nei pressi di un campo di mais della zona, hanno notato strani movimenti tra le piante, come se qualcuno stesse razziando le pannocchie.

L’orso, dopo aver raggiunto il margine del campo, ha cambiato direzione e si è allontanato. Solo più tardi, durante un sopralluogo, è stata accertata la presenza di un insediamento di cinghiali al centro della coltivazione. Gli ungulati avevano devastato l’area e con ogni probabilità la loro presenza ha disturbato l’orso, spingendolo alla fuga.

Non si tratta di un caso isolato: nelle ultime settimane, infatti, altri avvistamenti sono stati segnalati proprio nella zona del monte Bernadia. In particolare, si tratterebbe di un’orsa, già monitorata nell’ambito di un progetto di censimento della fauna selvatica condotto dall’Università di Udine in collaborazione con la Forestale. Alcuni esemplari, infatti, sono dotati di radio-collare per tracciarne gli spostamenti.