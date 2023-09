Paesaggio mozzafiato e prodotti locali: apre a Tarcento l’osteria “Sapori Divini”

L’osteria Sapori Divini a Tarcento.

Sabato 2 settembre l’osteria “Sapori Divini”, immersa nel fiabesco paesaggio collinare a Sedilis, tra Nimis e Tarcento, ha riaperto i battenti dopo ben un anno e mezzo di chiusura. A fare da timoniere in questa nuova ed emozionante avventura è Gabriele Bertacche, 49 anni e una passione viscerale per la ristorazione.

“Ho messo gli occhi su questo locale solo tre mesi fa, me ne sono follemente innamorato, sia per la zona che vanta un paesaggio mozzafiato, sia per la potenzialità della struttura”, spiega Gabriele. Una scelta effettuata in maniera repentina, ‘di pancia’, ma che ha permesso all’imprenditore di ritornare a quello che da sempre si è rivelato essere molto più di un lavoro.

“Ho lavorato nel mondo della ristorazione per moltissimi anni, ho avuto in gestione diversi locali, nonostante questo otto anni fa ho intrapreso una strada completamente diversa”, racconta Bertacche. Già gestore infatti del Bar Visionario di Udine, dell’ex Modo Novo di Cividale e del Caffè Centrale di Artegna, nel 2015 l’uomo decide di invertire la rotta e cambiare completamente lavoro, ritrovandosi, per ben otto anni, a fare l’autotrasportatore.

“Per qualche anno ho cambiato lavoro -prosegue – ma l’amore per la ristorazione è rimasto sempre dentro di me, tanto da mollare il mio lavoro per ritornare dietro al bancone di questo fantastico locale “. Prodotti rigorosamente locali, taglieri di salumi e formaggi, vini della casa. Ma anche cocktail a tema e, tra qualche settimana, la possibilità di degustare piatti tipici cucinati in maniera eccellente.

“Ho sentito l’esigenza di aprire pochi giorni fa, anche se alcune cose sono ancora da definire, come la preparazione di piatti caldi, ma entro breve il locale sarà ampiamente operativo a 360 gradi “, confida Gabriele, che definisce questa realtà una sorta di ‘osteria 2.0’, in quanto la tradizione spartana si fonde in maniera strategica con l’innovazione.

La struttura, che vanta anche la possibilità di alloggio al piano superiore con tre meravigliose camere da letto con annessi servizi, ha la capienza di ben cento posti a sedere, cinquanta all’interno e altrettanti all’esterno. A completare questa magica location, un campo da beach volley adiacente il locale. “Momentaneamente sono da solo ad occuparmi sia della preparazione di piatti freddi sia della gestione del bar e della sala, ma conto, lavoro permettendo, di ampliare quanto prima lo staff, cosi da poter dare un servizio eccellente ed impeccabile ai clienti “, conclude Gabriele.