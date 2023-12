Al Parco Moretti, il Buddy Market in versione natalizia con laboratori e mercatini

Il mercatino al Parco Moretti di Udine.

Ultimo appuntamento al Parco Moretti di Udine con il Buddy al Parco, domenica 10 dicembre con una versione “speciale” che propone mercatini di Natale, Swap Party, attività per adulti e bambini e foodtruck.

Anche per questa ultima domenica di Buddy, organizzato dall’Associazione Spicelapis in collaborazione con il collettivo Call me Buddy, occuperà dalle 10 alle 16 il piazzale antistante il chiosco di Parco Moretti, dove si potrà curiosare alla ricerca dei regali di Natale tra le bancarelle del mercatino di artigianato. Ci sarà anche la possibilità di iscrivervi ai laboratori dedicati a grandi e piccoli e partecipare allo Swap Party organizzato dalla Compagnia del Baratto FVG, ormai diventato un appuntamento fisso all’interno dei Buddy al Parco.

Il primo laboratorio è alle 12, “Crea il tuo acchiappasogni” per costruire un acchiappasogni personalizzato. Si prosegue alle 14 con “L’alfabeto nel bosco, gioca con le forme, le lettere e gli animali” durante il quale i bambini giocheranno a realizzare forme base e conosceranno lo strumento e l’inchiostro di noce. Alle 14.30, invece, è in programma il workshop “Facciamo all’uncinetto“, un corso per principianti o per chi vuole migliorare la tecnica.

Domenica 10 dicembre sarà anche l’occasione per assaggiare dell’ottimo vin brulè, che il chiosco Family Beer Park preparerà per salutare i clienti, in vista della chiusura invernale. Tutto il giorno sarà presente anche il food truck Il crudo itinerante, con i suoi buonissimi frico portafoglio ripieni.