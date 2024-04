I funerali di Valentina Urli a Tarcento.

La comunità di Tarcento si prepara a salutare Valentina Urli, la 32enne originaria di Noglareda, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto a Padova nel giorno di Pasqua, il 31 marzo scorso. Sabato, alle 10:30, i funerali si terranno nella chiesa del duomo, mentre giovedì 11 aprile la salma sarà esposta presso la casa funeraria Benedetto in via Udine per permettere a parenti, amici e conoscenti di darle l’ultimo saluto.

Valentina Urli, al quinto mese di gravidanza, stava viaggiando verso Adria con il compagno Giulio Stoppa per trascorrere il pranzo di Pasqua con i genitori di lui. Purtroppo, lungo il tragitto la loro BMW è andata a sbattere contro il guard rail e poi contro un platano. Nonostante i soccorsi immediati, le condizioni di Valentina sono apparse critiche fin dall’inizio, e giovedì 4 aprile è stata dichiarata morta all’ospedale di Padova. Ciò che rende questa tragedia ancora più devastante è il fatto che Valentina portava in grembo una bambina, che la coppia aveva già deciso di chiamare Amelie, dichiarata morta due giorni prima della madre.