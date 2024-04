Il furto all’Eurospin di San Giovanni al Natisone

Furto con una rocambolesca fuga martedì pomeriggio all’Eurospin di San Giovanni al Natisone. I due ladri sono entrati nel supermercato che si trova lungo la statale 56: uno ha iniziato a riempire uno zaino con prodotti senza passare per le casse, mentre l’altro lo attendeva in auto.

I dipendenti dell’Eurospin hanno prontamente notato lo strano comportamento dell’uomo e hanno cercato di fermalo. A questo punto il ladro ha reagito. Un carabiniere libero dal servizio si trovava all’interno del negozio è intervenuto per aiutare i dipendenti.

Il ladro è riuscito a salire sull’auto del complice e durante la la fuga, hanno urtato il carabiniere che stava cercando di fermarli, causando al militare diverse ferite che hanno reso necessario il suo ricovero in ospedale. I medici hanno diagnosticato al carabiniere una prognosi di circa un mese per guarire dalle ferite riportate nell’incidente. Al momento, le autorità stanno conducendo un’indagine per identificare e catturare i responsabili del furto.