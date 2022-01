Il boscaiolo travolto dal tronco a Sedilis.

Attimi di paura questa mattina per un boscaiolo infortunatosi a Sedilis. Un uomo di 57 anni, di Tarcento, si è procurato una frattura alla gamba nella tarda mattinata.

Stava tagliando legna quando, per cause da accertare, uno dei tronchi su cui stava lavorando è rimbalzato, travolgendolo. L’incidente è fortunatamente avvenuto non lontano da una abitazione e nei pressi della strada, e così sul posto sono arrivati sia i soccorritori della stazione di Udine del Soccorso Alpino, assieme ai quali c’era un medico del corpo, i soccorritori della Guardia di finanza, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con l’ambulanza.

L’arto dell’uomo è stato immobilizzato e il ferito caricato in barella e trasportato a spalle in ambulanza.

