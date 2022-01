Soccorsa il cane di razza dogo a Ruda.

Si era infilata in una condotta per l’irrigazione, uno di quei grossi tubi in cemento che spuntano spesso nelle campagne del Friuli, e non riusciva più ad uscire. Una bellissima cagnolona di razza dogo è rimasta intrappolata, nella tarda mattinata di oggi, nella tubatura che percorre le campagne di Ruda e la padrona non sapeva proprio come farla uscire fuori.

A quel punto, alla richiesta di aiuto, hanno risposto i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli, che sono arrivati sul posto. Un vigile del fuoco si è infilato prontamente nella condotta liberando il cunicolo dalla terra, così che la proprietaria riuscisse ad allungarsi quel tanto per portare in salvo la pelosona.

