L’iniziativa alla miniera di Cave del Predil.

Gli aperitivi in centro hanno stufato? Per chi cerca una location decisamente alternativa per bersi un buon bicchiere di vino con gli amici, c’è una proposta originale che arriva dal Tarvisiano: l’Aperiminiera, ossia l’aperitivo nei cunicoli della miniera di Cave del Predil.

Musei Tarvisio, che gestisce il Parco Internazionale Geominerario, la Mostra della tradizione mineraria, ed il Museo Storico Militare “Alpi Giulie”, ha organizzato il simpatico appuntamento per sabato 29 giugno, a partire dalle 17, con vini e prodotti locali per il momento conviviale a cura dell’Azienda agricola Luigi Faleschini di Pontebba.

E per chi vuole provare l’esperienza fino in fondo, dopo l’aperitivo c’è anche una cena gourmet sotto le stelle a lume di lanterna nel parco esterno della miniera, a cura di Gianni De Cillia del Ristorante Valle Verde di Tarvisio. Il menù propone l’antipasto, due primi, un secondo e un dolce con vini in abbinamento, per chiudere con un gin tonic finale.

Non mancherà, infine, l’intrattenimento musicale con Radio Studio Nord. La prenotazione è obbligatoria allo 0428/876536. I prezzi sono di 20 euro a persona per l’aperitivo e di 50 euro a persona per la cena.