Tragico incidente a Castions, camion finisce nel canale, morto l’autista

Incidente mortale a Castions di Strada.

Franco Petri, udinese di 60 anni, ha perso la vita questo pomeriggio a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la regionale 353 a Castions di Strada, località Bivio Paradiso. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati per quanto di competenza i carabinieri) ha perso il controllo del camion che stava conducendo ed è finito in un canale, a bordo strada.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da San Giorgio di Nogaro e l’elisoccorso. Attivati anche i vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico ha fatto il possibile per salvare l’uomo ma per lui non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. All’origine della tragica uscita di strada non è escluso che ci possa essere stato un malore dell’autista stesso.