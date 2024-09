E’ accaduto a Malga Lussari.

Nella mattinata di oggi, venerdì 13 settembre, il personale della Stazione forestale di Tarvisio ha effettuato un intervento urgente nel Comune di Tarvisio per recuperare il bestiame, in particolare vacche e asini, sceso autonomamente dalla Malga Lussari a causa delle difficili condizioni climatiche in quota.

L’arrivo della neve – si è arrivati a 40 centimetri in quota – ha infatti messo in seria difficoltà il titolare di un’azienda agricola e i suoi animali: mentre alcuni capi di bestiame sono stati ricondotti nella stalla in tempo per trovare riparo, altri 14, presi alla sprovvista dalle intemperie e spaventati, si sono allontanati raggiungendo la località Campi Duca d’Aosta.

Il titolare dell’azienda agricola, nell’impossibilità di recuperare gli animali a causa delle pessime condizioni meteo, si è rivolto quindi al Corpo forestale regionale, che ha garantito il proprio supporto. Grazie anche all’immediata disponibilità dell’Agenzia del Demanio nel concedere in tempi rapidi l’autorizzazione all’occupazione temporanea dell’ex caserma alpini Lamarmora, la criticità è stata risolta in tempi brevi. Per i prossimi quattro giorni gli animali resteranno nella struttura, poi torneranno nell’azienda agricola.