Il caffè dei gatti di Martignacco rischia la chiusura.

Bruttissima notizia per gli amanti dei felini: il “caffè dei gatti” di Martignacco rischia di non riaprire più, a meno che qualcuno non si faccia avanti per gestirlo. La notizia è stata pubblicata sulla pagina social del Cat Cafè-Di Cane in Gatto, un locale speciale nato diversi anni fa come punto di incontro tra amanti degli animali e gatti in cerca di adozione.

Il bar era stato aperto diversi anni fa da Loredana Barrichello che nel 2022, per motivi di salute, ha dovuto cedere la gestione. Le è subentrata l’udinese Giulia Aurora Mari, ma ora anche lei, per questioni lavorative, non può più continuare. E così, dopo la chiusura ad agosto (con la previsione di riaprire comunque il 28), la triste notizia. L’appello per trovare un nuovo gestore, lanciata nel frattempo, non ha avuto (per ora) risultato e il timore è che il locale possa chiudere per sempre. Prima di abbassare le serrande, però, tutti i gattini presenti hanno trovato famiglia.

“Con un velo di malinconia nel cuore, siamo qui a salutarvi per l’ultima volta. Ma sappiamo che questo non sarà un addio, ma soltanto un arrivederci. Sappiamo che lì fuori c’è qualcuno che aprirà il suo cuore a questo progetto di amore e di vita, come noi abbiamo fatto in passato. Dobbiamo solo aspettare ancora un po’. Arriverà” recita l’ultimo post sulla pagina social.

“Il tempo per noi è giunto, prima del previsto, per salutarvi, con amore e riconoscenza, e ringraziavi per questi anni assieme. E vogliamo farlo con le foto di tutti i piccoli amici che sono passati al Café, ricordandoci ogni giorno che l’amore e la bellezza esistono in questo mondo, se si sa dove guardare. Ora dovrò tornare a curarmi di un’altra specie, come la mia formazione medica richiede, un nuovo impiego, un nuovo inizio, portando dentro tutto ciò che questo luogo mi ha insegnato e donato”.

“Non è un saluto semplice, questo. Porteremo nel cuore tutti i sorrisi, le risate e le lacrime, tutta la gioia di accogliervi, farvi conoscere i mici di Zampa, vederli trovare una casa per la vita. Per quanto riguarda l’associazione Zampa su Zampa, che di nuovo ringraziamo con il cuore in mano per tutto l’aiuto e l’affetto sempre dimostratoci, ci facciamo portavoci nel dire che anch’essa è dispiaciuta per questa decisione, ma anche in loro vive la speranza di poter valutare presto una nuova collaborazione che permetta di continuare il loro splendido operato”.

“Ci scusiamo con voi, che attendevate la riapertura: ci dispiace non avervi fatto trovare le porte aperte su quest’angolo di paradiso, come aspettavate, e ci auguriamo di essere stati sempre dei bravi padroni di casa, con i nostri alti e bassi – si conclude il post di saluto. Ma sappiamo che queste porte si potranno riaprire, per questo guardiamo al futuro con speranza: se anche voi volete tenere vivo il sogno, aiutateci e spargete la voce. Chiunque fosse interessato può contattarci al 342 6301797 e verrà accolto a braccia aperte. Ricordiamo che il locale si trova a Martignacco, in provincia di Udine, presso via Cividina n.4, in una zona residenziale, rispettabile e silenziosa”.