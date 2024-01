Il Friuli campione dello Snow Rugby: vittoria maschile e secondo posto femminile

Ottima prova per le squadre friulane al torneo di Snow Rugby di Tarvisio.

Grande prova per le squadre friulane al torneo di Snow Rugby Tarvisio 2024 grazie alla vittoria dei Giona’s Beach Brother al maschile e al secondo posto del Forum Iulii nella categoria femminile.

I Giona’s Beach Brothers.

I Giona’s Beach Brothers hanno vinto tutte le gare, segnando 62 mete e subendone 25; mettendo, inoltre, in mostra un gioco concreto e spettacolare. “Sono fiero del gruppo – commenta Giona Toffoletti, presidente dei Giona’s Beach Brothers – si tratta di un grande risultato. Inaspettato. Credo molto in questa squadra, ma sono abituato a fare un passo alla volta. Abbiamo iniziato questo 2024 al meglio. Ora dobbiamo continuare su questa strada in vista dei tornei estivi”.

Il Forum Iulii Femminile.

L’undicesima edizione dello Snow Rugby di Tarvisio si è rivelata entusiasmante anche per il Forum Iulii Femminile. La squadra del Friuli Venezia Giulia, ricordiamo essere formata da atlete provenienti da Black Ducks Gemona, Venjulia Trieste, Rugby Pordenone, Montebelluna Rugby e Gorizia Rugby, ha dominato la kermesse tarvisiana: le ragazze, infatti, hanno vinto tutte le gare, dal girone di qualificazione, fino alle gare ad eliminazione diretta e si sono arrese sono nella finalissima. Davanti alla formazione di Innsbruck, le Mountains Flowers, una squadra molto organizzata e di talento le ragazze regionali si sono arrese lottando, in ogni caso, fino all’ultimo minuto di gioco effettivo. Molto positiva, quindi, la prestazione generale del Forum Iulii che fa ben sperare guardando alle prossime gare di serie A.



“Un torneo bellissimo da vivere assieme alle ragazze – commenta Anna Laratro, in versione team manager del Forum Iulii – ho visto le ragazze giocare come squadra, mettere in mostra un gioco concreto palla in mano ed attento in difesa. Tutti segnali molto positivi che ci fanno guardare alle prossime sfide con sempre più entusiasmo”.



FORUM IULII FEMMINILE: Eva Pellegrini, Silvia Capello, Bianca Tomadini, Anna Villanova, Anna Furlan, Lisa Makoschitz, Nina Kreibich, Michelle Strickland, Maria Laura Carrabba, Sara Garuglieri; all. Erika Del Cavallo/Angela Dadam.