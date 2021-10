L’inaugurazione della nuova piazza di Tarvisio.

Taglio del nastro ufficiale per la rinnovata piazza Unità a Tarvisio. Dopo la riqualificazione – la terza in pochi anni -, nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 ottobre, è in arrivo l’inaugurazione.

La cerimonia ufficiale è prevista per le 17.45. Oltre al sindaco Renzo Zanette, che consegnerà nella circostanza delle targhe speciali alle associazioni che si sono prodigate in prima linea nella lotta al Covid-19, saranno presenti anche il governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, e il vicepresidente del consiglio regionale, Stefano Mazzolini. Prevista anche la partecipazione della cittadinanza.

Tra gli elementi che spiccano, la nuova fontana circolare posizionata nel centro e impreziosita da getti d’acqua colorati che, già durante lo scorso periodo, hanno affascinato turisti e residenti. Piazza Unità era stata al centro delle polemiche per lo stato di degrado della sua pavimentazione. La Giunta è corsa ai ripari e, grazie a un contributo di 700mila euro concesso dalla Regione, negli scorsi mesi ha fatto partire i lavori, completati a settembre. Il selciato, ora, può contare su un porfido di maggior spessore, circa 10 centimetri, adatto a resistere alle condizioni climatiche locali. Oggi, con il taglio del nastro, Tarvisio si riappropria di uno dei suoi elementi identitari.

(Visited 256 times, 256 visits today)