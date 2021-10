Gli incidenti in Friuli a Moimacco e Udine.

Doppio incidente, già di prima mattina, sulle strade del Friuli. Il primo sinistro si è verificato a Moimacco: erano le 7.30 quando un automobilista, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata. È accaduto sulla strada provinciale, a poca distanza dallo stabilimento De Longhi.

L’uomo alla guida, subito soccorso, ha riportato per fortuna lievi ferite. Sul posto anche i vigili del fuoco.

L’altro incidente è stato registrato alle 8.30 a Udine, in via Monsignor Nogara. Qui, vicino alla scuola Stringher, due auto si sono scontrate in prossimità della rotonda. La dinamica è in fase di accertamento. Nulla di grave per i due conducenti coinvolti, ma molti rallentamenti al traffico in un’ora “critica” per l’entrata a scuola. Sul posto la polizia locale di Udine.

