L’incidente a Tarvisio.

Cade dagli sci e sbatte la testa sulla neve a Tarvisio. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 15 sulle piste da sci.

A seguito della caduta una persona ha riportato un trauma al capo ed è stata soccorsa dal soccorso piste. Successivamente è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Udine, ma fortunatamente la persona non è in pericolo di vita.

(Visited 485 times, 485 visits today)