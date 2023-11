Lavori di pavimentazione in autostrada, chiude per una notta l’uscita Tarvisio Nord

Lavori sulla autostrada A23 Udine-Tarvisio.

Per consentire i lavori di pavimentazione, sull’autostrada A23 Udine-Tarvisio sarà chiusa per una notte l’uscita dello svincolo di Tarvisio nord per chi proviene dal confine di Stato.

Il tratto non sarà accessibile dalle 21:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 novembre. In alternativa, i veicoli leggeri diretti all’abitato di Tarvisio o in Slovenia, dovranno proseguire sulla A23, uscire a Pontebba e immettersi sulla SS13 Pontebbana, in direzione delle località di interesse; i veicoli pesanti diretti all’abitato di Tarvisio o in Slovenia, dovranno obbligatoriamente sostare presso l’autoporto A2 Arnoldstein, in territorio austriaco, fino alla riapertura dello svincolo.