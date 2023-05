La footbike alla conquista del Friuli, si parte dal liceo di Udine

La Footbike tra le discipline offerte dall’Educandato Statale Collegio Uccellis di Udine

La footbike entra a tutti gli effetti tra le discipline offerte dal liceo “Educandato Statale Collegio Uccellis” di Udine, i cui docenti di educazione fisica hanno appena concluso il primo corso di formazione della nuova disciplina sportiva organizzato dal Centro regionale sportivo Libertas Fvg.

La consegna degli attestati formativi è avvenuta alla presenza di Lorenzo Cella, presidente del Centro Libertas regionale Fvg, Nicola Di Fant, responsabile della Scuola di Formazione Sportiva Libertas Fvg e Nicola Zamuner, tecnico ed esperto di Footbike che sono stati presentati da Anna Maria Zilli, rettore Collegio Uccellis e Luca Rui, direttore Convitto Tomadini.

“La footbike è una disciplina sportiva nata nei primi anni ‘90 in Finlandia – ha spiegato l’istruttore Nicola Zamuner – che si è diffusa rapidamente in tutta l’Europa. L’idea nasce da una geniale innovazione applicata al monopattino: inserire la ruota anteriore molto più grande rispetto a quella posteriore. Si distingue però dal monopattino per alcuni aspetti meccanici, quali la presenza del manubrio con freni e una migliore aerodinamicità che consente di raggiungere velocità maggiori”.

In vantaggi sono notevoli, hanno evidenziato il presidente Cella e Nicola Di Fant, responsabile della Scuola di Formazione Sportiva Libertas Fvg: “Migliora l’equilibrio, la coordinazione dei movimenti, rafforza e tonifica la muscolatura degli arti inferiori e superiori, in particolare i polpacci, glutei, bicipiti femorali e quadricipiti. Contribuisce a migliorare la funzionalità del sistema cardiovascolare e respiratorio. Anche le spalle e l’intera fascia addominale ne traggono beneficio unendo i benefici di ben 3 discipline: corsa, ciclismo e pattinaggio”.

Ad aprire le porte in regione a questa nuova disciplina è stato Marcello Pensa, presidente della Polisportiva Ermanno Lizzi di Udine che, con il patrocinio del Centro Regionale Libertas Fvg, ha contribuito a diffondere la pratica presentandola ufficialmente a fine marzo, nel “Bella Italia Village”, a Lignano in occasione del Campus Sportivo “Sportivamente Insieme” organizzato dall’Istituto Scolastico Uccellis di Udine e al quale presero parte 138 studenti.