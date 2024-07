No Borders Festival, un nuovo concerto “segreto” ai Laghi di Fusine

Il No Borders si arricchisce di un nuovo concerto “segreto” ai laghi di Fusine.

Il No Borders Music Festival, la storica rassegna musicale nel Tarvisiano, luogo certificato GSTC – Global Sustainable Tourism Council – per la sua attenzione al territorio con un turismo sostenibile accertato dagli standard internazionali, al confine tra Italia, Austria e Slovenia, ha ufficialmente preso il via lo scorso fine settimana con i live di Morcheeba, Goran Bregović, Kruder & Dorfmeister e Thievery Corporation che hanno entusiasmato le migliaia di spettatori che hanno raggiunto l’incantevole scenario dei Laghi di Fusine; nel secondo weekend del Festival, all’attesissimo live acustico di Manu Chao in programma domenica 28 luglio (sold out), si aggiunge un nuovo concerto “segreto”.

Il Mystery Concert ritorna per la seconda volta in questa 29esima edizione del No Borders Music Festival: oltre alla data prevista il prossimo 3 agosto sul palco di Sella Nevea al Rifugio Celso Gilberti, anche sabato 27 luglio gli spettatori scopriranno il giorno del concerto chi salirà sul palco dei Laghi di Fusine e lo stesso sarà per l’artista che suonerà e che si metterà in gioco con un pubblico che non sarà espressamente il suo, ma più eterogeneo.

Il mistero e l’attesa fanno di questo evento un unicum nel suo genere, rendendolo un vero e proprio momento straordinario. L’ingresso al Mystery Concert di sabato 27 luglio sarà gratuito, previa registrazione online su Ticketone.it.

Circondati dalle Alpi Giulie, a tu per tu con la sorpresa e l’incognito, questo concerto incarna alla perfezione la montagna, la natura e chi la vive. Il No Borders Music Festival è l’unica rassegna musicale a proporre il Mystery Concert ed è stato ii primo Festival a puntare su un format tanto originale. L’unicità di questa esperienza viene avvalorata dalla location, i Laghi di Fusine, raggiungibile a piedi o in bicicletta. La forza di un evento avvolto nella segretezza è quindi da sommare alla bellezza dell’esperienza di chi si cimenterà per raggiungere la location a piedi, godendo del panorama eccezionale delle Alpi Giulie.

Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Ministero della Cultura, Credit Agricole, BIM, Comune di Tarvisio, Comune di Chiusaforte, Allianz Assicurazioni, Jack Daniel’s, Birra Kozel, Petra Molino Quaglia, Monograno Felicetti, FVG Strade, Autonord Fioretto, Arriva Udine, Idroelettrica Valcanale e K-Array. Media Partner Radio Deejay, Radio Capital, Sky Arte.