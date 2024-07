Arriva in Friuli la nuova variante Covid, aumentano contagi e ricoveri

La nuova variante Covid fa alzare i contagi in Friuli.

Nonostante sia estate, tornano ad aumentare i casi di positività al Covid: è colpa della nuova variante, la KP3. A quanto sembra, quindi, l’infezione, divenuta ormai endemica, non è stagionale, ma dipende “dall’aggressività” delle sue varianti e la KP3 risulta più contagiosa, ma non, per fortuna, più grave.

Sono i dati del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità a certificare una crescita dei nuovi casi: nella nostra regione erano stati 83 nella settimana tra il 4 e il 10 luglio (erano 62 nella precedente), sono diventati 101 tra l’11 e il 17 del mese con un tasso di positività aumentato dal 7,8 all’8,7%.

Da giovedì 18 a lunedì 22 luglio, il numero dei ricoverati positivi al SarsCov2 negli ospedali del Fvg è quasi raddoppiato: dai 21 pazienti in area medica (uno in terapia intensiva), si è passati ai 39 registrati solo in area medica. Due mesi fa, i positivi in ospedale erano solo quattro. Nelle province del Fvg, l’incidenza dei nuovi casi varia tra i 13 (a Trieste) e gli 8 (Udine) ogni 100mila abitanti. L’aumento, comunque, non desta preoccupazione anche perché gli effetti sono meno gravi che nel passato.

La variante KP3, infatti, anche se più contagiosa delle precedenti, causa sintomi meno severi: febbre, tosse e raffreddore. Solo nei casi più gravi si manifestano difficoltà respiratorie che richiedono ricovero o trattamento ambulatoriale, soprattutto per pazienti fragili e immunodepressi. Negli ospedali e nelle strutture sanitarie viene quindi raccomandato l’uso della mascherina a chi accede per le visite.