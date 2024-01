Perdono l’orientamento in Val Bartolo: soccorsi due escursionisti

Le ricerche del soccorso alpino in Val Bartolo.

Dalle 17 su attivazione della Sores è in corso un intervento di ricerca della stazione di Cave del Predil assieme alla Guardia di Finanza per due persone che hanno riferito di aver perso l’orientamento durante una discesa in Val Bartolo dopo aver cercato delle scorciatoie.

I due escursionisti, un uomo e una donna friulani sui trentacinque anni, sono alla fine riusciti a scendere autonomamente fino alla strada, nei pressi di una baita all’inizio della Val Bartolo. Si erano persi durante la discesa da Cima Muli, cercando di accorciare l’itinerario e con l’arrivo del buio si erano disorientati. Sul posto dieci tecnici tra Soccorso Alpino e Guardia di Finanza.