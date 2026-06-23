Torna il festival Radici: un viaggio nelle tradizioni e nella cultura tarvisiana.

A Tarvisio l’estate diventa un viaggio dentro l’identità del territorio. Nasce con questo spirito Radici, il festival dedicato alle tradizioni, alla cultura e al patrimonio storico e naturalistico della Valcanale, pensato come un contenitore diffuso di appuntamenti per tutte le età.

Non solo una rassegna, ma un percorso che accompagna cittadini e visitatori alla scoperta di luoghi, storie e saperi che raccontano l’anima tarvisiana. Il programma estivo intreccia passeggiate, visite guidate, incontri, concerti, laboratori e momenti di approfondimento, trasformando sentieri, musei, chiese e spazi all’aperto in luoghi di incontro e conoscenza.

Un festival per scoprire il territorio

L’obiettivo di Radici è valorizzare Tarvisio oltre la sua dimensione più conosciuta di località di montagna. Il festival invita infatti a vivere il territorio attraverso le sue tradizioni, la memoria delle comunità e il rapporto profondo con il paesaggio naturale.

Il calendario propone appuntamenti diffusi, pensati per avvicinare pubblici diversi alla storia locale e alla ricchezza culturale della Valcanale. Un modo per raccontare il territorio non solo attraverso i suoi panorami, ma anche tramite le persone, i luoghi e le conoscenze che lo hanno attraversato nel tempo.

Arte, natura ed erbe spontanee

Una parte importante del programma è dedicata al legame tra natura e creatività. Con Landart & Radici, lungo il Sentiero Rio Argento, l’arte entra nel paesaggio attraverso installazioni immerse nella natura. Il percorso permette di esplorare l’ambiente con uno sguardo nuovo, dove le opere dialogano con il bosco e richiamano il rapporto tra uomo e territorio.

La scoperta della natura torna anche con Erbe senza Confini, in programma il 9 e 16 agosto, e con Funghi che passione, previsto con un doppio appuntamento l’8 e il 29 agosto. Saranno momenti dedicati alla conoscenza delle specie vegetali e dei funghi che crescono spontaneamente nel territorio, tra curiosità, tradizione e attenzione all’ambiente.

Sapori e vini del territorio

Radici dedica spazio anche all’enogastronomia con Officina Radici, area del festival pensata per raccontare il territorio attraverso i suoi sapori. Tra gli appuntamenti più attesi c’è La cucina tipica della Valcanale, in programma il 10 agosto, occasione per riscoprire piatti e tradizioni legate alla cultura locale.

Non mancheranno le degustazioni guidate, con Colli orientali nel bicchiere, l’11 e il 13 agosto, e Il Collio nel bicchiere, il 16 agosto. Gli incontri saranno curati dal Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo e condotti da Matteo Bellotto, filosofo, degustatore e scrittore, che accompagnerà il pubblico in un racconto del vino come espressione del territorio, delle sue storie e delle comunità che lo abitano.

La musica tra chiese, auditorium e luoghi simbolici

La musica sarà un altro elemento centrale del festival. Il programma si aprirà il 17 luglio con il concerto del Coro del Friuli Venezia Giulia, diretto da Agnes Schnabl, dal titolo “Erwachen, risvegliarsi”. Un appuntamento che darà il via a una stagione ricca di proposte musicali, tra repertori classici, popolari e contaminazioni culturali.

Tra gli eventi in calendario anche Un piccolo violino magico, in programma il 7 agosto nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Tarvisio, con i giovani talenti del violino insieme all’Accademia d’Archi G. G. Arrigoni.

Il 9 agosto, alle 21, nella Chiesa Beata Vergine di Loreto, spazio invece ad Al sacro popolare, con il Quartetto Anutis, progetto vocale femminile che attraversa brani sacri, liturgici e popolari dal Duecento al Novecento.

I Mondiali di fisarmonica chiudono il programma

A chiudere idealmente il percorso musicale saranno i Campionati Mondiali di Fisarmonica Diatonica e Organetto, in programma dal 4 al 6 settembre all’Auditorium comunale di Tarvisio. L’appuntamento porterà nel territorio musicisti e appassionati, con selezioni aperte, concerti e performance in diversi luoghi della città.

Con Radici, Tarvisio si prepara così a vivere un’estate fatta di musica, natura, tradizioni e momenti di scoperta. Un festival diffuso che accoglie cittadini e visitatori tra sentieri, spazi culturali e luoghi simbolici, raccontando le storie e i saperi che definiscono l’identità della Valcanale.