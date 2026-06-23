Al Cinema Ritrovato la commedia conservata a Gemona: è l’unica copia sopravvissuta

Un piccolo tesoro del cinema muto, custodito a Gemona, arriva sul grande schermo del Cinema Ritrovato di Bologna. Mercoledì 24 giugno, alle 9, nella Sala Mastroianni del Cinema Lumière sarà proiettato The Great Vacuum Robbery, in italiano La grande rapina con l’aspirapolvere, cortometraggio comico del 1915 diretto da Harry H. Williams e prodotto da Mack Sennett per la Keystone.

Il film proviene dalle collezioni della Cineteca del Friuli, che conserva a Gemona una copia 35mm su supporto nitrato. Si tratta di un materiale raro e prezioso: secondo le verifiche condotte negli archivi della FIAF, la Federazione internazionale degli archivi filmici, quella friulana risulta essere l’unica copia sopravvissuta del cortometraggio. Proprio per questo la Cineteca ha deciso di realizzarne anche una copia di conservazione.

Un patrimonio arrivato alla Cineteca grazie alla donazione di Livio Fantina

La pellicola fa parte di un nucleo di 40 titoli su supporto nitrato donati nel 2015 da Livio Fantina alla Cineteca del Friuli. La raccolta comprende corti e lungometraggi, film di finzione e dal vero, opere comiche e drammatiche, tutte versioni italiane di film stranieri.

The Great Vacuum Robbery è stato poi digitalizzato nel 2022 dalla Cineteca nell’ambito del Piano nazionale di digitalizzazione del Ministero della Cultura, un passaggio fondamentale per rendere nuovamente fruibile un’opera altrimenti destinata a rimanere accessibile solo come fragile reperto d’archivio.

La rapina con l’aspirapolvere e i detective pasticcioni

Il titolo lascia già intuire il tono surreale della storia. Al centro della trama c’è infatti una rapina in banca escogitata con un sistema decisamente insolito: aspirare il bottino dal caveau utilizzando un aspirapolvere. Un’idea comica e paradossale, perfettamente in linea con lo spirito della slapstick comedy americana dei primi anni del Novecento.

A interpretare i ladri sono Ed Kennedy e Louise Fazenda, due volti noti della commedia dell’epoca, mentre Slim Summerville e Charlie Murray vestono i panni di due detective tutt’altro che brillanti, chiamati a incastrare i malviventi.

La proiezione bolognese sarà accompagnata dal vivo al pianoforte da James Shelby, restituendo al pubblico l’esperienza tipica del cinema muto, in cui musica e immagini costruivano insieme il ritmo della narrazione.

Tre titoli friulani alla 40esima edizione del festival

The Great Vacuum Robbery è uno dei tre film provenienti dalle collezioni della Cineteca del Friuli scelti per la 40esima edizione del Cinema Ritrovato. Domenica scorsa erano già stati presentati due brevi comiche del 1913 restaurate dalla Cineteca: Il regalo di Polidor e Il salvadaio di Polidor, entrambe firmate da Ferdinand Guillaume, conosciuto come Polidor.

La presenza al festival conferma il ruolo della Cineteca del Friuli nella conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico storico. Da Gemona a Bologna, una pellicola sopravvissuta al tempo torna così a incontrare il pubblico, riportando alla luce un frammento raro della commedia muta internazionale.