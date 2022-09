E’ in vendita l’albergo della famiglia Zanette

E’ stato messo in vendita l’ex albergo Tre Abeti di Tarvisio, di proprietà della famiglia del sindaco Renzo Zanette.

L’hotel non era più aperto da tempo (ospita al piano terra la scuola di sci), ma si tratta di una delle strutture storiche del territorio. E’ stato infatti avviato negli anni ’50 e ha una posizione strategica, dato che si trova a due passi dagli impianti sciistici, in via Priesnig.

L’edificio, che si sviluppa su tre piani, dispone di reception con zona bar , sala ristorante e, all’ultimo livello, è dotato attualmente di tre camere singole, cinque doppie e una tripla. La proprietà comprende anche un ulteriore terreno edificabile molto grande (circa 2.400 metri quadrati). L’albergo è in vendita a 1,2 milioni di euro: una nuova opportunità per chi vuole investire nella località turistica montana.