L’incidente a Cervignano.

La strada di Cervignano completamente invasa dal grano. E’ successo poco dopo le 12 di oggi quando un camion, per cause in corso di accertamento, ha sbandato perdendo il carico, circa 70 quintali, che ha ricoperto la statale 14.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza. Pesanti i disagi al traffico e code sulla strada dove il transito è stato consentito in senso unico alternato. Presente anche la polizia locale di Cervignano.