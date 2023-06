Verso la riapertura della strada per il Lussari.

La strada per il Lussari a Tarvisio, teatro della cronoscalata della 20ª tappa del Giro d’Italia, sarà riaperta gradualmente nell’arco di sette – dieci giorni. Dopo le polemiche in seguito alla chiusura sembra che ora si sia arrivati ad una soluzione.

L’accesso sarà limitato ai soli ciclisti in salita e a pochi automobilisti autorizzati fino al mese di settembre. La decisione è stata presa al termine di un vertice svoltosi presso la sede della Prefettura, al quale hanno partecipato diverse figure chiave, tra cui il Prefetto Marchesiello, rappresentanti della Regione, del Comune di Tarvisio, dei Carabinieri Forestali e di Promoturismo Fvg.

La riapertura sarà consentita esclusivamente ai ciclisti in salita e agli automobilisti che avranno ottenuto l’autorizzazione. Sarà necessario adeguare la segnaletica stradale e i ciclisti useranno la cabinovia per la discesa. Il Prefetto Marchesiello ha precisato che l’autorizzazione sarà valida per i mesi estivi fino a settembre, mentre successivamente saranno necessari ulteriori passaggi burocratici.

Tuttavia, la priorità era rispondere all’esigenza espressa dalla comunità locale. Anche il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ha sottolineato la massima disponibilità di tutte le istituzioni nell’individuare il soggetto più adatto per gestire in modo sicuro un percorso straordinario.