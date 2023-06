Incidente a Sedegliano.

Due persone sono state soccorse questo pomeriggio attorno alle 17 per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di Sedegliano, lungo la viabilità che collega la frazione di Gradisca con quella di Rivis.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati per quanto di competenze carabinieri della Compagnia di Udine – sul posto la Polizia locale) si sono scontrate due vetture. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’elisoccorso.

E’ intervenuta anche la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Codroipo che, arrivata sul luogo del sinistro, ha iniziato le operazioni per estricare da una delle due vetture il conducente che ferito ma cosciente era incastrato nell’abitacolo. I pompieri utilizzando cesoie e divaricatore hanno tagliato le lamiere della vettura creando un varco dal quale è stato estratto l’infortunato. I Vigili del fuoco hanno concluso il loro intervento con la completa messa in sicurezza delle vetture incidentate e di tutta l’area del sinistro.

Uno dei due feriti è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in volo, in codice giallo, stabile e cosciente. La seconda persona è stata trasportata in ospedale, con un mezzo di sistema su ruota, nel nosocomio di San Vito al Tagliamento, stabile e cosciente, in codice verde.