Intervento in corso alle scuole di via Pradamano a Udine.

Una bustina di polvere bianca è stata trovata stamattina nei pressi della scuola di via Pradamano a Udine. La dirigente scolastica, non sapendo di cosa si trattasse e per evitare rischi per gli alunni, ha segnalato alle forze dell’ordine il ritrovamento.

E’ così scattato il protocollo e sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco per i controlli, che sono tutt’ora in corso, per appurare che non si tratti di materiale chimico pericoloso.