Nuovo negozio a Tavagnacco

Chi frequenta la zona lo ha già notato: a Tavagnacco sta per aprire un nuovo negozio.

Il punto vendita è in corso di allestimento in via Alfieri, accanto all’Obi e facilmente raggiungibile dalla tangenziale. Si tratta di un maxi negozio che, a quanto pare, venderà articoli per la casa, con un assortimento di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, casalinghi, tessile casa, giocattoli, cartoleria, fai da te, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale.

Il grande punto vendita dovrebbe fare parte di Risparmio Casa, che a quanto pare ha già fatto i colloqui per il personale un mesetto fa. La catena romana è nata negli anni ’60 nel negozio di cartoleria e profumeria di Guido Battistelli per poi espandersi in tutta Italia. In Friuli Venezia Giulia, l’unico (per ora) punto vendita del gruppo è a Cormons.