Grazie all’innevamento artificiale si scia in tutti i poli

Concluse le prime operazioni di innevamento artificiale, che da lunedì a ieri sono state effettuate in tutti i comprensori sciistici della regione e proseguono a seconda del meteo, la stagione invernale prende

ufficialmente il via con l’apertura delle piste e degli impianti in tutti e sei i poli del Friuli.

Ecco, nel dettaglio, dove si può andare a sciare questo fine settimana. A Piancavallo da oggi sono operative le seggiovie Tremol1, Sole e Casere, i tappeti Daini, Genzianella e Busa e le piste Nazionale Bassa, Busa Grande, Casere, Genzianella, Campo Scuola Daini e i due rientri, per arrivare a sabato quando

apriranno anche la seggiovia Busa Grande, i tappeti Caprioli e Bambi e le piste Sole, Caprioli e Campo Scuola Bambi, a cui si aggiungono le piste Tublat, Casere 3B, Casere 3D. Il bob su rotaia, Nevelandia e il Palaghiaccio saranno nuovamente accessibili da sabato.

Oggi è iniziata la stagione sciistica di Sappada, con l’apertura della sciovia Campetti1 e la seggiovia Eiben Col dei Mughi e le piste Eiben Col dei Mughi Nazionale e Campetti1, mentre sabato 17 dicembre sarà la volta delle seggiovie Pian dei Nidi e Monte Sierra e la sciovia Creta Forata con le relative piste. Nessuna data certa ancora per Nevelandia.

A Ravascletto/Zoncolan oggi sono state aperte le seggiovie Valvan, Giro d’Italia e Cuel d’Ajar e i due tappeti Cima e Lausc, si può sciare sulle piste 3, 4 Goles, Campo scuola Lausc e Cima e rimane aperta ogni giorno la Funifor Ravascletto-Monte Zoncolan per pedoni e sciatori di fondo. Da sabato, saranno aperti gli impianti Tamai2000 e Arvenis.

Domani a Forni di Sopra apriranno le seggiovie Varmost1, Varmost2 e Varmost3 e le piste Varmost2, Varmost3, Plan dai Pos e Senas, a cui si aggiungono da sabato 17 i campi scuola al Davost e lo sciovia, Sauris aprirà sabato e domenica il campo scuola a Sauris di Sopra.

A Tarvisio la stagione prenderà ufficialmente il via sabato 17 dicembre, con l’apertura delle seggiovie Prasnig, Hutte, Florianca e Nuova Priesnig, a cui si aggiungono le seggiovie Tripla e Tschopfen, l’apertura dei tappeti Campo Scuola, 1 e 2 e si potrà sciare, oltre che sulla parte alta della Di Prampero, anche su Pista Foresta, Malga e Florianca. Sempre da sabato apriranno il parco giochi, il bob su rotaia, l’anello di fondo dell’Arena Paruzzi e il circuito di fondo della Val Saisera; la telecabina del Lussari, invece, riaprirà domani per i pedoni e gli sciatori, che avranno, a disposizione la pista Di Prampero alta, sino alla stazione intermedia.

Novità anche a Sella Nevea, dove rimangono regolarmente in funzione da domani sia la telecabina del Canin sia la seggiovia Gilberti, mentre la Funifor Prevala ha riaperto martedì (dopo gli interventi di protezione dalle valanghe). Da oggi è aperta la pista Canin Turistica, da sabato 17 apriranno l’impianto tappeto campo scuola e le piste Campo Scuola 1 e 2; da domenica 18 sarà aperta la pista Canin agonistica. L’inizio della giornata dedicata allo scialpinismo è confermata per martedì 20 dicembre, mentre l’apertura del Funifor è strettamente legata alle condizioni meteo, ma molto probabilmente domani e sabato non sarà operativa.

Per quanto riguarda le tariffe, fino a domenica 18 (ultimo giorno di bassa stagione) sarà applicato uno sconto del 30% a Forni di Sopra/Sauris, Sappada, Tarvisio e Ravascletto/Zoncolan, mentre da oggi a Sella Nevea e da domani a Piancavallo si rientra nelle tariffe ordinarie.