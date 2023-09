Un bar del Friuli s’inventa l’angolo per guardare i cantieri

Al bar nuovo di Feletto c’è anche il punto di osservazione del cantiere.

Forse saranno stati i tanti curiosi che si sono radunati ad osservare il cantiere di Piazza Liberta a ispirare il bar Nuovo di Feletto Umberto a creare una vera e propria postazione per osservare i lavori. L’idea di creare ha attirato l’attenzione dei curiosi e dei passanti, suscitando risate e sorrisi tra i frequentatori abituali e non solo.

La postazione è subito riconoscibile dal cartello con scritta “Punto Osservazione Lavori”, che è stata puntualmente tradotta anche in Friulano “Postazion par cjalâ il cantîr”. Un’iniziativa divertente ha attirato l’attenzione dei passanti, e che potrebbe spingere gli appassionati di lavori in corso nel bar per godere di una vista privilegiata sul cantiere.