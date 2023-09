Incidente questo pomeriggio in via Buiatti a Mortegliano.

Incidente poco prima delle 16 a Mortegliano, dove un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente in via Buiatti.

Dopo lo scontro gli infermieri della Sores hanno inviato l’ambulanza proveniente da Codroipo e l’elisoccorso. Sul posto anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico due persone rimaste ferite: una donna è stata trasportata in volo in codice giallo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L’altra persona è stata trasportata sempre nello stesso nosocomio ma con l’ambulanza e in codice verde.