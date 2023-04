I più bei quartieri di Udine in cui abitare

Udine, città capoluogo del Friuli, si trova in una posizione geografica particolarmente strategica: a poco più di un’a cinquantina di Km ‘ora di auto dall’Austria e a poco più di una trentina di chilometri dalla Slovenia, tra le Alpi e il Mar Adriatico.

Proprio per la sua ubicazione che la rende un crocevia naturale al centro dell’Europa e per la sua vocazione universitaria, la città friulana è molto ambita dal punto di vista della compravendita di immobili per fini abitativi.

L’atmosfera che vi si vive è tranquilla e adatta alle famiglie, anche con bambini molto piccoli. I trasporti e i servizi in genere sono particolarmente efficienti e le infrastrutture pubbliche sono moderne e in linea con quelle di altre città più grandi e famose.

Le case in vendita a Udine sono di tipologie differenti e possono soddisfare le richieste più eterogenee: dall’immobile storico di pregio ad appartamenti moderni di costruzione recente e a villette indipendenti (anche unifamiliari) circondate da graziosi giardini.

Per quanto riguarda, invece, i quartieri più belli di Udine in cui si può decidere di abitare, non si possono non menzionare San Gottardo e il Centro Storico.

I quartieri di Udine in cui scegliere di abitare

Due sono le zone su cui scegliamo di soffermarci: San Gottardo, area periferica, e il centro storico.

• San Gottardo

Il quartiere di San Gottardo si trova nella parte orientale della città e dal punto di vista amministrativo, rientra nella circoscrizione denominata Laipacco-San Gottardo. Il centro abitato si snoda lungo l’arteria stradale che collega il capoluogo friulano a Cividale.

Il quartiere di San Gottardo è sicuramente una delle aree urbane più ricercate soprattutto per la sua tranquillità, ma anche per i costi degli immobili, molto più contenuti rispetto a quelli del centro storico.

La presenza di molto verde e di case di piccole dimensioni, circondate da deliziosi giardini, fanno sì che questa parte della città sia la preferita dalle famiglie con figli. Vi si trovano scuole, biblioteche e impianti sportivi.

• Centro storico

Il centro storico è il cuore pulsante della città ed è qui che si trovano le più importanti attrazioni di Udine: Piazza Libertà, la piazza principale della città; la Loggia del Lionello, un palazzo in stile gotico-veneziano simile a quello di Piazza San Marco a Venezia; la Torre dell’Orologio, un castello costruito dai veneziani a partire dal 1517 che ospita una delle aule parlamentari più antiche d’Europa.

Per quanto riguarda il paesaggio, due piccoli canali medievali attraversano il centro della città, a volte nascosti nel sottosuolo, dando vita a una ambientazione molto scenografica e affascinante.

Ovviamente gli immobili nel centro storico hanno un costo più elevato rispetto ad altre zone della città. Comprare casa qui vuol dire fare un investimento importante e sicuro perché le abitazioni in questa area urbana continuano ad incrementare il loro valore con il passare del tempo.

Nel centro storico di trova anche la sede dell’Università di Udine che costituisce un ulteriore valore aggiunto per qualsiasi immobile ubicato nella zona.

Abitare in questa parte della città vuol dire immergersi in secoli di storia e nella tranquillità di una realtà urbana raccolta e molto intima.