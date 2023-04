La nuova giunta di Tavagnacco.

Il sindaco Giovanni Cucci, neoeletto a Tavagnacco, ha trovato la quadra per la nuova giunta, assieme alle tre liste che lo hanno sostenuto. L’ufficialità arriverà nel corso del prossimo consiglio comunale, previsto per questo sabato 22 aprile.

Tra new entry e conferme, gli assessori saranno sette, di cui tre di Intesa per Tavagnacco (che ha preso quasi il 31 per cento dei voti), due ad Autonomia e identità (23,56 per cento) e uno a Vivere Tavagnacco (14,38 per cento).

A Giulia Del Fabbro (forte delle 305 preferenze raggiunte) dovrebbe andare la carica di vicesindaco; nell’esecutivo rientreranno anche gli assessori uscenti Ornella Comuzzo, Giovanna Mauro e Paolo Morandini. Debutto in esecutivo per i consiglieri uscenti Marcello Caravaggi e Alessandro Barbiero cui si aggiunge Andrea Martini.