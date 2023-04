Iniziative di primavera al Palmanova Village.

Palmanova Village celebra la primavera con Momenti in fiore, oltre un mese di eventi per tutta la famiglia per vivere la più colorata delle stagioni tra fiori, piante, boccioli ed esperienze inedite con uno speciale evento per la Festa della Mamma.

Il calendario di “Momenti in Fiore” proporrà per grandi e piccini attività formative e divertenti: laboratori dedicati alla creazione di bouquet di fiori, centrotavola e ghirlande per abbellire la casa, show-cooking floreali con preparazioni colorate e degustazioni d’eccellenza, appuntamenti di Botanic Art per trasformare le piante in opere d’arte, sedute di make-up personalizzate per un trucco fresco e primaverile, creazione dal vivo di abiti e gioielli speciali fatti di fiori essiccati naturalmente ed immersi nella resina, laboratori ricreativi per i più piccoli, capaci di raccontare il mondo floreale in tutte le sue particolarità, per imparare a conoscere ed apprezzare il valore del verde e della natura che li circonda grazie ad attività stimolanti.

Ecco tutto il programma:

Flower Market

Da sabato 22 aprile, i weekend al Palmanova Village (dalle 11 alle 19) diventano un’esplosione di colori e profumi con un mercato di fiori e piante allestito nelle piazze del Villaggio.

Aprile: sabato 22 e domenica 23; sabato 29 e domenica 30.

Maggio: sabato 20 e domenica 21; sabato 27 e domenica 28.

Nurseedy: il laboratorio dedicato ai bambini

I bimbi impareranno come prendersi cura di piante e fiori per farli crescere in salute con l’aiuto degli animatori. Sabato 22 e domenica 23 aprile, dalle 11 alle 12.30 e dalle 15 alle 16.30.

Botanical Art

Le piante possono diventare piccole opere d’arte: durante gli appuntamenti di Botanical Art, saranno regalate le borse firmate Palmanova Village da far personalizzare con disegni e illustrazioni per renderla esclusiva.

Aprile: sabato 22 e domenica 23, sabato 29 e domenica 30, dalle 11 alle 19.

Maggio: sabato 20 e domenica 21; sabato 27 e domenica 28, dalle 11 alle 19.

I fiori di Ophelia

L’artista realizzerà live degli speciali abiti fatti di fiori e venderà le sue creazioni originali, gioielli realizzati con fiori e piante raccolti nel suo giardino botanico oppure durante le passeggiate nei prati. Sabato 29 e domenica 30 aprile, dalle 11 alle 19.

Sabato 27 e domenica 28 maggio, dalle 11 alle 19.

SPECIALE FESTA DELLA MAMMA

Mamma che bella!

Sabato 13 e domenica 14 maggio, un regalo per tutte le mamme: nella profumeria All Scent – Naima, un make up artist di Diego della Palma sarà a disposizione per realizzare un trucco personalizzato, mentre nel punto vendita Kiko ci si potrà regalare una seduta di make up professionale. Prenotazione obbligatoria

Head in the flowers

Avere la testa tra i fiori è possibile! Acconciature impreziosite da fiori e petali realizzate

sul momento. Sabato 20 e domenica 21 maggio, dalle 11 alle 19.