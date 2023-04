Degustazioni all’enoteca e tanti chioschi per la Sagra del Vino

Torna l’enoteca della Sagra del Vino.

La Sagra del Vino di Casarsa della Delizia taglia il traguardo delle 75 edizioni: la tradizionale festa di primavera, dedicata alle eccellenze dell’enogastronomia e del territorio locale, si terrà dal 21 aprile al 2 maggio 2023. Tra le novità di questa edizione il ritorno dell’enoteca nell’area centrale di piazza Italia – via XXIV maggio oltre ai confermatissimi chioschi.

L’enoteca

Gestita dagli Amatori Casarsa insieme alla Pro Loco, l’enoteca della Sagra del Vino, chiamata Amateca, nell’isola centrale di piazza Italia – via XXIV maggio proporrà un’ampia gamma di vini fermi e spumanti, birra artigianale e un’accurata selezione di salumi, formaggi e prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia. Ci saranno anche i vini delle altre Città del Vino regionali, a partire da quelli di Duino Aurisina-Devin Nabrežina, che nel 2022 ha valorizzato le eccellenze regionali quale Città Italiana del Vino.

L’Amateca ospiterà anche il training Filari di Bolle con Mauro Rusalem a cura di AIS FVG domenica 23 aprile alle 11 (su iscrizione). Martedì 25 aprile alle 11 sempre su iscrizione Conoscere le birre artigianali tra tradizione e modernità con Alessandro Pareschi, a cura di AIS FVG. Domenica 30 aprile sempre su iscrizione Training Filari di Bolle con i sommelier della sezione Onav di Pordenone alle 11.

I chioschi.

Confermati gli storici chioschi delle associazioni Polisportiva Basket, Vecchie glorie, Il Disegno, Sas, Amatori: ricchi i menù con piatti tradizionali dalla carne alla griglia agli gnocchi e al frico (solo per citarne alcuni) e proposte di vini locali e birre. Inoltre ci saranno delle serate a tema da non perdere. Con il ricavato dei chioschi i sodalizi autofinanziano le loro attività a favore della comunità nel corso dell’anno. Inoltre in piazza Cavour il chiosco de La Rossa pezzata, razza bovina tipica friulana e in piazza Italia le specialità pugliesi di Saporè. Giovedì 20 aprile invece alle 20 all’osteria Friûl “Note di gusto enogastronomiche” serata a sostegno dell’associazione ricreativa Corale Casarsese (cena degustazione). Altra serata simile il 27 aprile dedicata ai vini rossi.

Show cooking e degustazioni.

Inoltre proposte dei pubblici esercizi locali Zeb cafè, Agli amici, Posta, Manù e Punto d’Ombra con saporiti abbinamenti di cibo e vini (oltre a musica) nonché lo show cooking vegetariano Mediterraneità di Coop Casarsa il 24 aprile alle 17.30 nell’area centrale con chef Davide Larise, formatosi in noti ristoranti stellati.