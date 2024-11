Inaugurato il nuovo asilo a Tavagnacco, modello di innovazione e sostenibilità

Il nuovo asilo di Tavagnacco.

È stato inaugurato questa mattina il nuovo asilo di Tavagnacco, un progetto che coniuga innovazione tecnologica, efficienza energetica e design partecipativo, rappresentando un modello di eccellenza per tutta la regione. Alla cerimonia, organizzata insieme ai piccoli studenti, hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale Fvg Mauro Bordin, il collega Moreno Lirutti, il sindaco di Tavagnacco Giovanni Cucci e il sindaco di San Daniele Pietro Valent. Presenti anche Casimiro Fornasiero, presidente di Hera Servizi Energia, e Giorgio Golinelli, amministratore delegato della stessa azienda, responsabile della riqualificazione dell’edificio.

Il progetto, avviato a fine 2022 e completato grazie a una partnership pubblico-privata (PPP), ha trasformato la struttura in un edificio NZEB (near zero energy building), certificato in classe energetica A4, il massimo livello raggiungibile. “Questo asilo non è solo una struttura scolastica – ha dichiarato il presidente Bordin – ma un investimento strategico e lungimirante. Offre ai bambini un ambiente accogliente, sicuro e stimolante, incarnando i valori di sostenibilità, attenzione all’ambiente e qualità educativa che devono guidarci nel futuro”.

Riduzione dei consumi energetici e sostenibilità ambientale

Grazie alle moderne tecnologie implementate, il nuovo asilo è in grado di ridurre i consumi energetici del 75%, passando da 80 MWh all’anno a soli 20 MWh. Questo risultato consente di evitare l’emissione di circa 11 tonnellate di CO2 all’anno, un traguardo significativo in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale della regione.

“La collaborazione tra pubblico e privato ha permesso di raggiungere un obiettivo ambizioso – ha sottolineato ancora Bordin – dimostrando che attraverso l’impegno congiunto si possono ottenere risultati concreti e replicabili”. L’innovativo modello inaugurato oggi si candida infatti a diventare un esempio per altre realtà regionali.