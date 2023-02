Nuovo maxi negozio Risparmio Casa a Tavagnacco.

A Tavagnacco apre un nuovo grande negozio: si tratta del punto vendita della catena Risparmio Casa, che alzerà le serrande ufficialmente questo sabato, 11 febbraio.

Il negozio, che ha una superficie di 3mila metri quadrati, si trova in via Alfieri 5, accanto all’Obi, è quindi facilmente raggiungibile dalla tangenziale e ha a disposizione un grande parcheggio. Al suo interno, come dice il nome, si potranno trovare articoli per la casa che spaziano dai prodotti per la pulizia e detersivi a quelli per la bellezza e la cura della persona, dai prodotti per animali domestici, ai casalinghi, passando per i giocattoli, il fai da te, gli accessori auto, i piccoli elettrodomestici e gli articoli stagionali. Il negozio sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20.

Per il Fvg, quello di Tavagnacco è il secondo punto vendita della catena romana Risparmio Casa nata negli anni ’60 e che in origine era un negozio di cartoleria e profumeria; il primo in regione è stato aperto a Cormons.