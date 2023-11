Nuova pista ciclabile a Tavagnacco: è costata 800mila euro e renderà più sicuro il transito

Nuova pista ciclabile a Tavagnacco.

E’ stata inaugurata oggi una nuova pista ciclabile a Tavagnacco: il percorso si stacca a ridosso della rotonda lungo via Nazionale, al confine con il Comune di Reana del Rojale, per svilupparsi, per circa 800 metri, fino all’area festeggiamenti in prossimità del centro storico.

“Più sicurezza per chi transita in questa questa zona dell’hinterland udinese, grazie alla nuova pista ciclabile e al nuovo marciapiede che oggi abbiamo inaugurato lungo via Reana – ha commentato l’assessore regionale alle infrastrutture, Cristina Amirante -. L’opera, peraltro, favorisce la mobilità lenta: un obiettivo importante cui la Regione guarda con grande attenzione”. Al taglio del nastro hanno perso parte anche il sindaco Giovanni Cucci e il suo staff.

“Un’opera importante – ha ribadito l’esponente dell’Esecutivo -, per una zona altrettanto strategica alle porte di Udine, che tutela non solo l’incolumità dei residenti che percorrono questa viabilità, ma anche le persone che utilizzano l’arteria per lavoro“.

Sotto il profilo della pratica, il progetto ha preso avvio nel 2019 mentre i cantieri veri e propri, tutti su suolo comunale, sono stati aperti all’inizio di quest’anno; è seguito il collaudo e quindi l’immediata usufruibilità della ciclabile. La progettazione e la realizzazione sono stati curati dall’Edr di Udine; 800.000 euro circa il quadro economico.

Nel ringraziare gli intervenuti e coloro che hanno operato per arrivare oggi al taglio del nastro, Amirante ha sottolineato l’impegno e la volontà della Regione di riqualificare l’asse della Tresemane, di concerto con i sindaci dell’area.