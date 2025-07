Vandali no vax colpiscono il cimitero di Feletto: muro ricoperto di scritte

Scritte no vax sul muro del cimitero di Feletto.

Nella notte tra domenica e lunedì, il muro esterno del cimitero di Feletto Umberto, affacciato su via Colugna, è stato imbrattato con bombolette spray di colore rosso: decine di metri di parete sono stati coperti con scritte no vax, tra cui slogan come “Nessuna minaccia, verità sbattuta in faccia” e “Salvate i bimbi”.

Le scritte sono state notate da alcuni cittadini nella mattinata, mentre si recavano al lavoro, che hanno immediatamente segnalato l’accaduto alla polizia locale di Tavagnacco. Nel pomeriggio, insieme agli agenti della Questura di Udine, è stato effettuato un sopralluogo sul posto per raccogliere elementi utili all’individuazione degli autori dell’imbrattamento.

L’episodio ha suscitato dure condanne da parte delle autorità locali, che hanno sottolineato come la libertà di espressione non possa giustificare il danneggiamento di beni pubblici, in particolare in un luogo come il cimitero, simbolo della memoria collettiva. Questi atti vandalici comportano inoltre costi economici per l’intera comunità.

Le forze dell’ordine stanno ora procedendo alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per identificare i responsabili delle scritte che hanno deturpato il campo santo di Feletto Umberto.