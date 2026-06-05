Annunciata la nuova data del FVG Pride.

Il Pride regionale del Friuli Venezia Giulia si terrà a Udine sabato 3 ottobre 2026. Ad annunciarlo ufficialmente è stata FVG Pride ODV, nel corso di una conferenza stampa svoltasi questa mattina nel capoluogo friulano.



Con la comunicazione della nuova data si apre una nuova fase del percorso che accompagnerà la manifestazione nei prossimi mesi, coinvolgendo associazioni, gruppi, attivistɜ e cittadinanza provenienti da tutto il territorio regionale.

“Uno spazio di partecipazione e rivendicazione”

“Il Pride è uno spazio di partecipazione, visibilità e rivendicazione che appartiene a tutta la comunità LGBTQIA+ regionale”, ha dichiarato Alice Chiaruttini, presidente di FVG Pride ODV. “Per noi era fondamentale individuare le condizioni migliori affinché questa manifestazione potesse esprimersi con tutta la sua forza, la sua centralità politica e la sua capacità di coinvolgere migliaia di persone. Oggi siamo felici di poter finalmente invitare tutte e tutti a segnare una data in agenda: ci vediamo a Udine il 3 ottobre”.



La scelta della data segna dunque l’avvio del cammino verso l’appuntamento regionale, che nelle prossime settimane sarà accompagnato dalla presentazione del percorso politico e del calendario delle iniziative preparatorie.

Udine pronta ad accogliere il Pride

Nella stessa giornata del 3 ottobre, Udine ospiterà anche altre importanti iniziative sportive e culturali. Secondo quanto spiegato da FVG Pride ODV, sono già stati avviati i primi contatti con le realtà coinvolte, in vista di possibili occasioni di collaborazione.



“Ci ha fatto piacere apprendere che altre realtà presenti in città nella stessa giornata abbiano visto nella presenza del Pride un’opportunità e non un problema”, ha affermato Ambra Canciani, vicepresidente di FVG Pride ODV. “Pensiamo che questo rappresenti un segnale positivo e una bella occasione per mostrare come lo spazio pubblico possa essere vissuto: non come qualcosa da dividere, ma come un luogo da condividere”.

Il Manifesto politico aperto anche ai singoli

Tra le novità annunciate per questa edizione c’è anche la possibilità di sottoscrivere il Manifesto politico del FVG Pride non solo come associazioni, organizzazioni e realtà collettive, ma anche come singole persone.



Il testo sarà pubblicato sul sito di FVG Pride ODV e potrà essere sottoscritto da chiunque ne condivida principi e obiettivi, sostenendo pubblicamente il percorso verso la manifestazione regionale. “Ci aspettiamo una partecipazione ampia e consapevole”, ha concluso Chiaruttini. “Vogliamo che il Pride sia uno spazio aperto, plurale e capace di portare le nostre istanze alla società”.

