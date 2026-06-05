Un’estate di benessere a Lignano Pineta

Yoga, Nordic Walking, Forest Bathing e Camminata Metabolica tornano protagonisti dell’estate di Lignano Pineta, con un ricco programma di attività gratuite pensato per chi desidera ritrovare equilibrio, energia e benessere all’aria aperta. La proposta, promossa dalla Società Lignano Pineta, accompagnerà tutta la stagione 2026, offrendo a ospiti e residenti diverse occasioni per vivere la spiaggia e la pineta in modo attivo e consapevole.

L’iniziativa si inserisce anche nel clima della Global Wellness Day, la giornata internazionale dedicata al vivere bene, che si celebra sabato 13 giugno in tutto il mondo con attività gratuite e aperte a tutti. A Lignano Pineta, il tema del benessere trova una cornice naturale ideale tra mare, parchi e pineta.

Le attività gratuite per tutta l’estate

Il calendario settimanale propone quattro appuntamenti principali, ciascuno dedicato a una diversa forma di movimento e benessere.

Il lunedì è dedicato alla Camminata Metabolica, in programma fino al 31 agosto 2026. Il ritrovo è alle 8.15 al bagno 3 – bandiera inglese, con inizio dell’attività alle 8.30. La disciplina, condotta da Nadia Perissinotto, punta a stimolare la muscolatura, migliorare la postura e riattivare la circolazione attraverso una tecnica specifica di cammino.

Il martedì spazio al Nordic Walking, dal 9 giugno al 25 agosto 2026, con ritrovo alle 8.15 al bagno 2 – bandiera tedesca e partenza alle 8.30. Le camminate con i bastoncini sulla spiaggia saranno guidate dall’istruttore Paolo De Nardo. Dal 16 luglio al 20 agosto l’attività sarà proposta anche il giovedì.

Il mercoledì sarà invece la volta del Forest Bathing, dal 10 giugno al 26 agosto 2026, con ritrovo alle 8.15 nella pineta davanti al bagno 5 – bandiera svizzera. L’attività, guidata dall’operatrice specializzata Tatiana Dereani, propone esperienze multisensoriali nella pineta per favorire il rilassamento e il contatto profondo con la natura.

Il venerdì, infine, sarà dedicato allo Yoga, dal 5 giugno al 28 agosto 2026, a partire dalle 8 al Parco del Mare, davanti al bagno 2 – bandiera tedesca. Le sessioni, condotte da Nico Perosa, uniranno movimento, respirazione e ascolto del corpo per ritrovare vitalità, forza ed equilibrio.

Ardito: “Lignano Pineta laboratorio naturale di salute e benessere”

“La nostra filosofia di ospitalità va oltre l’accoglienza tradizionale”, commenta Giorgio Ardito, presidente della Società Lignano Pineta. “Da diversi anni investiamo in un programma di attività gratuite che permettano a ospiti e residenti di riscoprire il benessere nel contatto con la natura. La soddisfazione maggiore? Vedere i partecipanti aumentare stagione dopo stagione: per noi è il segnale concreto che Lignano Pineta è diventata un laboratorio naturale di salute e benessere”.

Tutte le attività sono gratuite e aperte sia agli ospiti di Lignano Pineta sia ai residenti, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente. L’iscrizione può essere effettuata anche attraverso il sito hospitalitylignano.com, piattaforma multilingue dedicata a turisti e operatori di Lignano Sabbiadoro.

Yoga Day al Parco del Mare

Tra gli appuntamenti più attesi c’è anche lo Yoga Day, in programma domenica 21 giugno. Dalle 8 alle 19, il Parco del Mare di Lignano Pineta si trasformerà in uno spazio interamente dedicato al benessere e al movimento consapevole.

Nel corso della giornata saranno proposte gratuitamente sei sessioni al mattino e sei nel pomeriggio, con il coinvolgimento di una decina di insegnanti. Accanto allo yoga, declinato in diversi stili, troveranno spazio anche respirazione, meditazione e tai chi, in un contesto immerso tra natura e sculture.

Turismo consapevole e tutela della pineta

Il programma conferma l’impegno della Società Lignano Pineta nella promozione di un turismo consapevole e rigenerante, capace di valorizzare le risorse naturali del territorio. Un percorso che si collega anche al progetto di salvaguardia degli 11 ettari di pineta demaniale in concessione, portato avanti con i professori Bassi, Iseppi e Tomao dell’Università di Udine e con diversi professionisti. Sul tema è previsto anche un convegno, in programma venerdì 31 luglio al PalaPineta, nel Parco del Mare di Lignano Pineta.