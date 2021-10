L’inaugurazione del nuovo supermercato Conad di Tavagnacco.

Tagliano il nastro del nuovo Conad di Tavagnacco, giovedì 14, il primo cittadino Moreno Lirutti e Luca Panzavolta, l’amministratore delegato. La breve cerimonia di inaugurazione avverrà prima dell’apertura, alle 8.30, nel rispetto delle disposizioni anti-covid. Sarà presente anche il parroco di Feletto Umberto, don Marcin Gazzetta, che impartirà la benedizione.

Il punto vendita diventa quindi parte del Centro Commerciale Friuli, in via Nazionale 127. Al suo interno lavoreranno 77 persone e la gestione è affidata alla società SGR Ipermercati e alla caponegozio Angela Scognamiglio. La superficie complessiva di vendita è di 3mila metri quadri.

“Prosegue il programma di aperture di Commercianti Indipendenti Associati – Conad, frutto delle nuove politiche di crescita e sviluppo intraprese dalla nostra cooperativa – dichiara Panzavolta – con l’apertura del nuovo superstore di Tavagnacco oltre a salvaguardare i posti di lavoro abbiamo inserito nuove figure professionali, soprattutto nei reparti freschi e freschissimi e nella gastronomia, da sempre fiore all’occhiello dell’offerta Conad”.

“La riapertura di Conad presso il Centro commerciale “Friuli – afferma Lirutti – è un avvenimento che la comunità di Tavagnacco saluta con grande entusiasmo e piacere perché rinnova e rilancia un’offerta posta in un contesto strategico che ha contrassegnato in modo significativo lo sviluppo del nostro territorio ed ha sempre garantito alla clientela un’offerta ricca, diversificata e comodamente accessibile”. Per Liriutti è doveroso ringraziare Walter Mosser per la scelta fatta di investire in modo significativo nel Centro commerciale Friuli. “Centro che, a brevissimo tempo, sarà arricchito di ulteriori iniziative di eccellenza in grado di attrarre una qualificata clientela da tutta la regione e dalle regioni contermini e da Austria e Slovenia, Paesi con i quali ci lega, da sempre, una sinergia commerciale e non solo che dobbiamo ulteriormente consolidare e valorizzare”, conclude Liriutti.

Le novità.

La ristrutturazione e il cambio di insegna introducono i punti di forza del marchio Conad, leader di mercato in Italia, a partire dalla grande attenzione alle referenze del territorio, come ortofrutta, salumeria, carni e formaggi. All’interno i clienti troveranno la macelleria servita e con lavorazione tradizionale in osso, la pescheria servita al banco, la gastronomia, con un ricco assortimento di pietanze calde e fredde pronte da consumare. Completano il quadro la variegata proposta dei prodotti a marchio Conad e le corsie a tema: la casa del dolce, la bottega del caffè, la cantina, il pet food e il biologico.

L’assortimento si completa con un ampio assortimento di prodotti a marchio, di prodotti locali “Sapori & Dintorni” e di referenze provenienti da aziende del territorio udinese e friulano. Insieme allo Spazio Conad di Martignacco, puntando sulla qualità e sulla convenienza, completiamo un’offerta a 360 gradi sul comprensorio di Udine, all’insegna della qualità, ma anche della tradizione.

Il superstore mette a disposizione un largo ventaglio di servizi, tra cui 6 casse veloci automatiche, il pagamento attraverso Conad Card e il parcheggio gratuito. Gli orari di apertura sono dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20.30.

