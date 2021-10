Le migliori pizzerie del Friuli Venezia Giulia.

Anche nella nostra regione si possono gustare pizze così eccellenti da essere riconosciute dalle guide di settore più importanti. Gambero Rosso e 50 Top Pizza infatti includono ben 11 pizzerie del Friuli Venezia Giulia tra le migliori d’Italia.

Gambero Rosso.

La nota casa editrice italiana specializzata in enogastronomia, dopo le anticipazioni di Tre Bicchieri 2021, ha pubblicato il nome della pizzeria che ha meritato il premio “Tre Spicchi 2022”, entrando così nella guida della nuova edizione. La pizzeria selezionata da Gambero Rosso è “Mediterraneo”, di via Roma 9 a Pordenone, mentre la categoria di riferimento è “Pizza a Degustazione”. I prodotti di qualità, calibrati in ogni spicchio, della “Mediterraneo” hanno quindi conquistato Gambero Rosso, che inserisce la pizzeria friulana tra i posti di eccellenza italiani.

50 Top Pizza.

Sono 11 le pizzerie del Friuli Venezia Giulia a comparire nella guida “Pizzerie Eccellenti 2021” di 50 Top Pizza, la guida alle Migliori Pizzerie nel Mondo. Per Udine sono state incluse “Al Rugatino By Chiarelli“, “Campana d’Oro“, “Gabin Gusto Esclamativo“, “Pizzeria Alla Lampara“, mentre spostandosi a Tarvisio si trova “Ristorante L’Altro Gusto“. A Gorizia abbiamo la pizzeria “Al Lampione” e a Grado “La Ciacolada“. Per il capoluogo della regione, troviamo “Al Civicosei“, “Celestino Pizzeria Gourmet” e “Il Melograno“.

(Visited 90 times, 45 visits today)