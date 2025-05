Tavagnacco celebra gli asparagi: l’87ª edizione della storica sagra

Ultimo weekend per la Sagra degli asparagi di Tavagnacco.

Con l’incontro “La primavera degli asparagi e il vino”, svoltosi nel Parco del campo sportivo, si avvia alla conclusione, con la giornata di domani, l’87esima edizione della sagra degli asparagi di Tavagnacco, la manifestazione più longeva del Friuli Venezia Giulia dedicata al pregiato ortaggio primaverile.

Un’edizione segnata da una forte partecipazione popolare e dalla curiosità per l’innovativo “Gin Sparc all’asparago bianco“. A porgere i saluti istituzionali è stato il presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, che, insieme ai colleghi Moreno Lirutti, Mauro Di Bert, Massimiliano Pozzo e Serena Pellegrino ha elogiato l’impegno degli organizzatori e la capacità della manifestazione di rinnovarsi nel solco della tradizione.

“La sagra degli asparagi di Tavagnacco rappresenta un patrimonio identitario per l’intera comunità friulana – ha dichiarato Bordin -. Anche quest’anno ha saputo unire la forza della tradizione gastronomica locale con uno spirito di accoglienza e innovazione che ha coinvolto tantissime persone. Il mio plauso va alla Pro Loco Tavagnacco, e in particolare al presidente Nicola Macor, per la dedizione e la passione con cui porta avanti questa importante eredità culturale“.

“Manifestazioni come questa non solo valorizzano i prodotti del territorio, ma rafforzano il senso di appartenenza e la coesione sociale, elementi fondamentali per il nostro Friuli Venezia Giulia”, ha aggiunto.

“Lo spirito che anima le Pro loco del Friuli Venezia Giulia – ha concluso Bordin – è qualcosa di straordinario: grazie all’impegno di migliaia di volontari, si crea una rete capillare che rende possibile organizzare eventi di qualità in tantissime realtà. Qui a Tavagnacco siamo in uno dei luoghi simbolo di questa eccellenza, dove si fa festa con grande competenza e passione”.

Una festa frutto della passione di 356 volontari.

Il presidente della Pro loco, Nicola Macor, ha ringraziato l’amministrazione comunale per aver colto il valore del lavoro portato avanti dall’associazione. Ha poi evidenziato il ruolo fondamentale del tessuto associativo locale, sottolineando come la manifestazione rappresenti un esempio virtuoso di collaborazione tra realtà che condividono l’obiettivo di valorizzare la comunità. “Questa festa è frutto dell’impegno di ben 356 tra soci e volontari. Un numero che racconta meglio di ogni parola la passione che animal’evento“, ha dichiarato Macor.

Tra gli intervenuti il sindaco di Tavagnacco Giovanni Cucci, l’assessore regionale Barbara Zilli, l’onorevole Graziano Pizzimenti e il presidente dell’Unpli Fvg Pietro De Marchi.