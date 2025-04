La 87° Sagra degli Asparagi di Tavagnacco.

A Tavagnacco è tutto pronto per la 87ª edizione della Sagra degli Asparagi, una delle sagre più antiche e rappresentative del Friuli Venezia Giulia, nonché la più longeva tra quelle dedicate al celebre ortaggio primaverile. Quest’anno, tra le tante delizie in programma, a sorprendere sarà il debutto del Gin Sparc all’asparago bianco, una novità che promette di incuriosire appassionati e visitatori.

La manifestazione si svolgerà nel Parco comunale di via Tolmezzo durante l’ultimo fine settimana di aprile e nei primi due weekend di maggio (25-26-27 aprile e 1-3-4, 10-11 maggio 2025), offrendo come sempre un perfetto connubio tra gastronomia, cultura, tradizione e intrattenimento.

Un tuffo nella storia: dal 1935 al primato di “Sagra di Qualità”

La Festa degli Asparagi di Tavagnacco è tra le più antiche manifestazioni agricole del Friuli, con una prima edizione datata 19 maggio 1935, ricordata dalle cronache dell’epoca per il grande successo di pubblico “nonostante la pioggia battente”. La coltivazione dell’asparago bianco, introdotta per caso nell’Ottocento come soluzione all’umidità dei vigneti, ha trovato nel terreno di Tavagnacco un habitat ideale, tanto da soppiantare, nel tempo, la coltura della vite.

L’idea della festa si deve al botanico Zoilo Zanussi, e da allora la manifestazione ha conquistato un posto speciale nel cuore della comunità friulana. Interrotta solo in occasione della guerra e del terremoto del 1976, la festa è oggi certificata “Sagra di Qualità” a livello nazionale e richiama ogni anno migliaia di visitatori anche da fuori regione.

Organizzata dalla Pro Loco di Tavagnacco dal 1966, la Festa degli Asparagi continua a raccontare la ricchezza agricola e culturale del territorio, coinvolgendo produttori friulani e veneti in una mostra-mercato dell’asparago e una competizione per il titolo di miglior coltivatore.

Un programma per tutti i gusti (non solo culinari)

Nel corso delle giornate, le cucine saranno operative a pranzo e cena, con piatti a base di asparagi protagonisti assoluti accanto a specialità per ogni palato. Ma il programma va ben oltre il cibo.

Concerti serali: tributo ai Queen con i Toys (25 aprile), disco anni ’80-’90 con SOS Band (1 maggio), live degli EXES (3 maggio) e Absolute5 (10 maggio).

Musica itinerante: con Cence Nom Folk (27 aprile), Croz Ta Palûd (4 maggio) e I Sunâs (11 maggio).

Attività per bambini: ogni pomeriggio animazione e giochi con l’Oratorio Arcobaleno.

Eventi sportivi: camminata “10mila passi di salute” (27 aprile) e la Pedalata del Cormor e delle Rogge (4 maggio).

Laboratori del gusto a cura dell’Associazione Italiana Sommelier FVG: abbinamenti tra Champagne e asparagi (1 maggio), Vitovska e vini del Carso (4 maggio), fino all’inedita sfida IPA e asparagi (11 maggio).

Per info e aggiornamenti: www.protavagnacco.it | Facebook e Instagram: @ProLocoTavagnacco