Nuova vita per i Giardini Ricasoli di Udine, al via la riqualificazione

Al via gli interventi di riqualificazione per i Giardini Ricasoli.

Il Comune di Udine dà ufficialmente il via a un importante intervento di riqualificazione dei Giardini Ricasoli, uno dei polmoni verdi più rappresentativi e centrali della città. L’opera, di cui la giunta ha approvato in settimana il primo step progettuale, vede un valore complessivo di 900 mila euro, e nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di coniugare da una parte la tutela del patrimonio storico-ambientale del giardino storico e dall’altra il miglioramento della fruibilità degli spazi all’aperto della città.

Un giardino di valore, ma segnato dal degrado.

I Giardini Ricasoli rappresentano uno degli spazi pubblici più conosciuti del centro città, compresi tra piazza Patriarcato e via Piave, esattamente di fronte al palazzo Arcivescovile e alle Gallerie del Tiepolo. Ad oggi presentano alcune criticità dovute a diversi fattori. Le alberature, tra cui numerosi esemplari di alto pregio botanico, mostrano segni di deperimento e sono in parte compromesse. La pavimentazione in alcuni tratti risulta ammalorata e sconnessa, le recinzioni perimetrali sono degradate e in parte rovinate, compromettendo l’immagine complessiva dell’area. A tutto ciò si aggiunge un sistema di illuminazione inadeguato e l’assenza di dispositivi di videosorveglianza.

Gli interventi previsti: sicurezza, decoro e qualità ambientale.

È per questo che l’amministrazione comunale, potendo contare anche su un contributo da 700 mila euro (dei 900 mila complessivi) da parte della Regione FVG, ha ideato un piano di riqualificazione complessiva dell’area. La strategia prevede una serie coordinata di interventi mirati. In primo luogo, si procederà con un’attenta manutenzione del verde e la tutela delle alberature esistenti, mediante potature specialistiche e, dove necessario, sostituzioni con nuove piantumazioni compatibili con il contesto storico, architettonico e naturalistico. Sarà inoltre realizzata una nuova pavimentazione che garantirà maggiore sicurezza e accessibilità, in maniera particolare per persone con difficoltà motorie e disabilità.

Particolare attenzione sarà riservata alle recinzioni perimetrali, che verranno restaurate e valorizzate in linea con il disegno originario del giardino. L’illuminazione sarà completamente rinnovata con corpi illuminanti a LED a basso consumo, in grado di migliorare sia l’estetica sia la sicurezza serale. Saranno posati poi dei nuovi arredi, panchine, cestini per i rifiuti e hotspot wi-fi pubblico, e infine saranno installate nuove telecamere di sorveglianza, collegate al sistema cittadino, per garantire una maggiore tutela dell’area e disincentivare con azione preventiva comportamenti incivili o illeciti.

“Il giardino Ricasoli è uno dei giardini storici più belli di Udine ma oggi risulta non adeguatamente valorizzato e di conseguenza scarsamente frequentato dalle persone”, commenta l’assessore al Verde Ivano Marchiol. “Circondato da architetture del Seicento e del Settecento, il giardino ha una storia importante”, spiega Marchiol. “Nasce nel Medioevo con gli orti del convento dei Filippini, e nel 1866 diventa giardino pubblico dopo l’annessione del Friuli al Regno d’Italia. Il giardino e la vicina piazzetta Patriarcato ospitano anche sei dei 21 alberi monumentali pubblici presenti a Udine, con questo intervento l’obiettivo è che torni ad essere una parte centrale della vita della città”.