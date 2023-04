A Tavagnacco sono state portate vie alcune bandiere installate per gli Alpini.

Neanche il tempo di posizionarle e già qualcuno ha pensato bene di portarle via: in piazza di Prampero a Tavagnacco, infatti, sono scomparse alcune bandiere tricolori che erano state allestite pochi giorni fa, come in tanti paesi del Friuli, per dare il benvenuto agli alpini che arriveranno per l’Adunata prevista a Udine dall’11 al 14 maggio.

A denunciare l’accaduto, una residente che ha lanciato un appello sui social: “Volevo informare i furbastri che hanno preso i tricolori, appesi in piazza di Prampero, fronte farmacia che le telecamere posizionate avranno senz’altro ripreso il vostro ignobile gesto. Se volete le bandiere, basta chiedere agli Alpini. Almeno rimettetele al loro posto”.

Degli allestimenti si stanno occupando i vari gruppi Ana locali, da Martignacco, a Pasian di Prato, da Pradamano a Tavagnacco; a Udine ne sono state posizionate 3.800 e più di 9mila sono quelle che verranno distribuite ai condomini cui si aggiungono i kit destinati ai negozi. Chi volesse installare le bandiere deve rivolgersi alle penne nere per farsele dare: portarle via, quindi, è del tutto inutile.