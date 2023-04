Bruno Barbieri e 4 Hotel sono arrivati in Carnia.

Ieri è stata la stessa Promoturismo Fvg ad annunciare che Bruno Barbieri, dopo la tappa a Trieste, sarebbe tornato in Friuli per girare una puntata della trasmissione 4 Hotel: destinazione, Carnia. E oggi non si è fatto attendere il primo avvistamento della troupe del noto format tv in onda su Sky.

Il mezzo, infatti, è stato immortalato a Sutrio come ben si capisce dalla foto (di Paolo Selenati) scattata davanti al tipico presepe. Quali strutture ricettive saranno protagoniste della trasmissione? A quanto si sa, le riprese dovrebbero durare fino a domenica, il resto sono indiscrezioni. Pare che le prossime mete saranno Sauris, Comeglians e Ovaro e in particolare, a “sfidarsi” saranno quattro alberghi diffusi.

Il format della trasmissione prevede che un albergatore ospiti Barbieri e gli altri tre proprietari o gestori di strutture coinvolte per poi soggiornarvi per un giorno e una notte e testare la qualità dell’offerta ricettiva. Dopo la permanenza, ognuno degli ospiti darà un voto da 0 a 10 a location, a servizi (che spesso comprendono anche attività alla scoperta del territorio o delle sue peculiarità), prezzo e colazione. I giudizi saranno svelati nel confronto finale e ai voti degli “sfidanti” si aggiungeranno quelli dello stesso Barbieri per decidere così il vincitore della puntata. La nuova serie sarà in onda dal sarà in onda dal 18 maggio.